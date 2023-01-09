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Военное обозрение

Показано изображение предполагаемого к строительству универсального морского транспорта проекта 23120С

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-морской флот России рассматривает вариант строительства новой серии вспомогательных судов различного назначения для обеспечения деятельности флота, в том числе универсальных морских транспортов нового проекта. Об этом сообщается в сборнике "Научные проблемы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации".

Разработчики показали проектное изображение предполагаемого к строительству универсального морского транспорта проекта 23120С в интересах российского флота. Новый проект является дальнейшим развитием проекта 23120, по которому на судостроительном предприятии "Северная верфь" были построены два морских судна тылового обеспечения: "Эльбрус" для Северного флота и "Всеволод Бобров" для Черноморского. Сообщалось о закладке третьего, но его строительство было приостановлено и на данный момент неизвестно, на какой стадии находится и ведется ли вообще.

По новому транспорту пока никаких данных нет, но учитывая, что проект 23120С разработан на базе 23120, больших отличий быть не должно, да и изображения похожи. В общем будем ждать официального объявления о закладке.

Судно тылового обеспечения проекта 23120 - многофункциональное, предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Благодаря крановому оборудованию (два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн) и системе динамического позиционирования судно может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море.

Длина - 95 м, ширина - 22 м, осадка - 9 м, скорость – 18 узлов, водоизмещение – 9 500 т, дальность плавания - 5 000 морских миль, автономность - около 60 суток. Корпус судна с ледовым классом ARC4 позволяет преодолевать лед толщиной до 0,6 м.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Северная верфь
Проекты
23120 Эльбрус
СФ
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