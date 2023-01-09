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ВС РФ поразили военную часть ВСУ с помощью миномета «Тюльпан»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

ВС России применили против ВСУ самый мощный в мире самоходный миномет 2С4 «Тюльпан»

Российские военные поразили военную часть Вооруженных сил Украины с помощью самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом 8 января сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что оператор дрона 1-й Славянской бригады скорректировал огонь боеприпасами калибра 240 мм. Их применяют для уничтожения фортификационных сооружений, а также живой силы и техники противника.

По данным агентства, попадание снарядов разрушило прочные бетонные укрепления военного объекта и живой силы ВСУ.

Ранее, 4 января, минометчики ЦВО рассказали о подготовке к боевым действиям в зоне СВО. Отмечалось, что чаще всего у минометчиков одиночные цели, такие как командно-наблюдательный пункт либо пехота, которая находится в лесополосе.

Ранее, 20 декабря, сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России продолжают наносить огневое поражение по военным объектам ВСУ в зоне проведения СВО. Так, расчеты минометов ВС РФ нанесли удары по военным объектам ВСУ. С помощью беспилотного летательного аппарата достигается скорость и точность поражения целей. Командир получает картинку в режиме реального времени.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
2С4 Тюльпан
Компании
Минoбороны РФ
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