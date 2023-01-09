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Военное обозрение

Пресса США: Украина находится в «военном тупике», время работает против Киева

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Источник изображения: topwar.ru

Экономика Украины уничтожена, Киев полностью зависим от помощи Запада как в экономическом, так и в военном смысле. Чем дольше будет длиться конфликт, тем меньше помощи будет получать Зеленский. Время играет против Украины, считают Кондолиза Райс и Роберт Гейтс, написавшие статью для The Washington Post.

Два американских политика, занимавшие ранее должности госсекретаря (Райс) и главы Пентагона (Гейтс), пришли к выводу, что если Украина в ближайшее время не начнет наступление и не повернет ситуацию в свою сторону, то ее поражение неизбежно. Самым главным здесь является фактор времени. Все дело в том, что его у Киева практически нет. Если отбросить всю словесную шелуху о "поддержке" Украины западными странами, фактически военную помощь сейчас оказывают только США, но и у Вашингтона тоже есть предел.

На данный момент Киев полностью зависим от помощи Запада, в случае ее прекращения страна просто развалится. Ожидать, что Москва пойдет на уступки и вернет территорию ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, не стоит, этого не будет. Путин четко сказал, что это российские регионы. Надеяться на то, что российская армия проиграет тоже не стоит. Райс и Гейтс прямо говорят, что русские могут даже "заморозить" конфликт на некоторое время и накопив силы ударить снова.

Для Путина поражение не вариант (…) он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины, которые в будущем станут плацдармами для возобновления наступления, чтобы установить контроль над остальной частью украинского побережья Черного моря, всем Донбассом, а затем двигаться на запад

- пишут американцы.

Сейчас Украина находится в "военном тупике", не имея возможности самостоятельно победить Россию. Если в ближайшее время ВСУ не добьются успеха, то США и Европа начнут подталкивать Киев к заключению мира. Такая возможность у них есть, они полностью контролируют украинскую экономику, подводят итог Кондолиза Райс и Роберт Гейтс.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Гейтс Роберт
Путин Владимир
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