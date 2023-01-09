Сможет ли НАТО выдержать противостояние на Украине

Al Mayadeen: конфликт на украинской территории — это борьба за выживание государства

В следующем месяце наступит первая годовщина украинского конфликта. Но ее стоит ожидать, что он закончится абсолютным поражением одной из сторон. Скорее всего, конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Москва и Вашингтон не осознают, что стоят на пороге прямого столкновения, пишет Al Mayadeen.

Через несколько недель наступит первая годовщина вооружённого конфликта на украинской территории, но конца ему не видно. Он отличается от "прокси-войн" в период "холодной войны" между двумя полюсами международной системы, например, конфликтов во Вьетнаме и Афганистане, а потому не стоит ожидать, что закончится абсолютным поражением одной из сторон. Таким, к примеру, было поражение США во Вьетнаме в середине 1970-х гг. и Советского Союза в Афганистане в конце 1980-х.

Скорее всего, конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Москва и Вашингтон не осознают, что стоят на пороге прямого столкновения с возможностью применения ядерного оружия, а продолжение конфликта обойдется им намного дороже, чем принятие политического решения. До наступления этого момента (объективные условия для него еще не созрели), последствия противостояния будут продолжать по-разному воздействовать на всех международных акторов.

Позиции России и НАТО серьезно отличаются. Так, первая не решалась применить вооруженную силу против Киева до тех пор, пока полностью не убедилась, что столкнулась с экзистенциальной угрозой из-за настойчивого стремления альянса продолжить расширение на восток путем присоединения Украины и ее использования в целях ослабления соседней державы. НАТО планировало лишить Москву возможности играть какую-либо эффективную роль за рубежом, будь то на региональном или глобальном уровне, что служило бы в качестве первого шага к последующему распаду государства по примеру Советского Союза. Поскольку Россия по-прежнему считает, что конфликт на украинской территории - это борьба за выживание государства, а не передел его границ, вполне вероятно, она будет продолжать вести ее так же решительно, даже если это приведет к прямому столкновению с Соединенными Штатами и их союзниками, включая применение ядерного оружия. До сих пор страна опиралась на собственные силы и возможности, а именно военный потенциал, географическое положение и огромные природные ресурсы, и не обращалась с просьбой о прямой поддержке со стороны кого-либо из фактических и потенциальных союзников.

Что касается американцев, то с самого начала они решили заручиться помощью своих союзников для оказания всевозможной поддержки Украины, включая военную, и подстрекают ее сражаться до полной победы. Таким образом, Соединенные Штаты не только поддерживают европейскую страну, являющуюся кандидатом в члены НАТО, но и пытаются сохранить доминирующее положение в глобальной системе. Им доподлинно известно, что победа Москвы в этом конфликте неизбежно остановит расширение НАТО и вынудит альянс отступить. Это будет значить необходимость принятия коллективного управления новым многополярным международным порядком, чему американцы будут противостоять любой ценой.

В то же время Соединенные Штаты управляли украинским кризисом таким образом, что станут его главным бенефициаром в случае продолжения конфликта, даже это нанесёт ущерб их европейским союзникам. Несмотря на огромную помощь, оказанную Киеву, а на сегодняшний день она составила около 45 миллиардов долларов, Вашингтон пытается вернуть эти деньги в американскую экономику посредством огромных контрактов, заключенных ее гигантскими компаниями оборонной промышленности. Он остро нуждался в восстановлении своей гегемонии, и украинский кризис предоставил ему уникальную возможность добиться этого. Сразу же после начала украинского конфликта европейские страны поспешили подчиниться американскому курсу, отбросив давние мечты о независимости ЕС в области внешней политики и безопасности.

Европейские лидеры, считавшие, как президент Франции Эммануэль Макрон, что НАТО "умерло", снова отдали лидерство Соединенным Штатам. Последние получили от украинского конфликта огромную геополитическую, экономическую, военно-политическую выгоду, не отправив ни одного американского солдата и без единого выстрела. Как многократно отмечалось в прессе, такие страны, как Германия, Финляндия, Канада, Япония, недавно заключили контракты на закупку американского оружия на сотни миллиардов долларов, и почти все европейские государства, за исключением, разумеется, Норвегии, были вынуждены покупать нефть и газ у США по ценам в несколько раз выше, чем у России.

Если следить за ходом вооружённого конфликта, то и Москва, и Вашингтон ошиблись в расчетах. Россия планировала быстро добиться победы и достичь поставленных целей, но неверно рассчитала объем поддержки, которую западные державы могли бы оказать Украине на разных уровнях, а также не учла глубины патриотических чувств украинского народа, без которых украинская армия не смогла бы так долго противостоять противнику. Однако эти ошибки не означают, что Москва стоит перед неразрешимой военной или политической дилеммой: поражение в нескольких сражениях не означает поражение в конфликте.

Что касается Соединенных Штатов, то они рассчитывали, что огромная помощь, оказываемая ими и их союзниками Украине, а также беспрецедентные экономические санкции, введенные против России, неминуемо заставят ее капитулировать и прекратить боевые действия. Тогда они не смогли правильно оценить объём ресурсов и экономических возможностей, которыми обладает Россия, позволивших ей выстоять перед санкциями и обходить их, а также уровень ее военной мощи.

Другими словами, стратегическая оценка хода конфликта на Украине позволяет сделать вывод, что вопреки риторике западных СМИ, чаша весов сейчас склоняется в пользу России, нежели США и их союзников. Это обусловлено рядом факторов, значение которых можно резюмировать следующим образом.

Первый фактор - воздействие экономических санкций на обе стороны конфликта. Как очевидно, Москва одержала победу в этом раунде, о чем свидетельствует тот факт, что позиции российской валюты (рубля) в настоящее время более сильны, чем до начала конфликта. Это индикатор уровня устойчивости экономики страны на нынешнем этапе. Более того, санкции имели более негативные последствия для западных экономик, в особенности для Евросоюза.

Второй фактор связан с ходом военных действий. Боеспособность российской армии оказалась ниже ожидаемой, и тем не менее нельзя забывать, что ей противостоят вооруженные силы, получающие максимальную помощь от западных стран, включая Соединённые Штаты. Кроме того, Россия задействовала далеко не всю свою военную мощь, но по-прежнему контролирует большую часть аннексированных территорий, несмотря на ожесточенность украинского сопротивления. Поэтому вряд ли мы можем говорить, что страна находится на грани военного поражения.

Третий фактор - это степень сплоченности политических и военных альянсов с обеих сторон. Возглавляемая американцами коалиция, состоящая в основном из государств-членов НАТО и некоторых других западных стран, в начале конфликта казалась очень сплоченной, но сейчас ситуация изменилась: стали появляться разнообразные противоречия, имеющие тенденцию усиливаться под давлением ситуации. Речь идет об экономических трудностях в зимний период и конфликте интересов между Соединенными Штатами и рядом европейских стран.

С другой стороны, несмотря на отказ ряда игроков присоединиться к западным санкциям против России, вряд ли можно говорить о том, что они близки к вступлению в возглавляемый ею политический или военный альянс. По мере продолжения конфликта сотрудничество между Москвой, Пекином, Тегераном и Пхеньяном, а может быть, и Нью-Дели действительно развивается и поэтому может привести к созданию какой-либо формы союза между ними, особенно если будет развязан очередной виток конфликта. В последнем случае ее масштаб увеличится, и будут вовлечены новые страны, хотя пока это лишь один из возможных сценариев. Это означает, что у России есть стратегические союзы, на которые можно опираться, если что-то пойдет не так. Что же касается США, то возглавляемому ими альянсу - НАТО - грозит крах, особенно если военное противостояние затянется, а европейские страны не смогут найти альтернативу российским энергоносителям.