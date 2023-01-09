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В Турции допустили использование Bayraktar против новых владельцев

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Источник изображения: Фото: Global Look press/Petro Poroshenko

Турция при необходимости имеет возможность направить ударные беспилотники Bayraktar против их текущих владельцев. Об этом заявил глава компании Baykar Technology Сельчук Байрактар, пишет Yeni Akit.

Он уточнил, что Анкара при заключении контрактов на поставку «Байрактаров» заключает со странами-покупателями стратегический союз и не ожидает, что беспилотники будут применяться против Турции. Однако, отметил производитель, для обеспечения безопасности страны такая опция встроена в программное обеспечение дронов.

Ранее стало известно, что Baykar планирует достроить украинский завод по производству беспилотников в течение двух лет. Глава компании заявил, что этап детального проектирования предприятия уже завершен. На заводе Baykar начнут собирать высотную модель беспилотников Bayraktar Akıncı дальнего действия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Проекты
БПЛА
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