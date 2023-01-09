Посол Украины в Великобритании заявил, что Киев "теряет людей направо и налево"

Вадим Пристайко при этом подчеркнул, что в условиях конфликта на Украине у Запада "появился уникальный шанс"

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Украина несет огромные человеческие потери, "теряя людей направо и налево". Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью журналу Newsweek, опубликованном в субботу.

"Мы теряем людей направо и налево", - заявил Пристайко. "Мы не афишируем, сколько из них военных и гражданских, но вы можете себе представить, что эти цифры огромные, неудобоваримые", - отметил он. По его словам, некоторые города оказались "полностью разрушены".

Пристайко при этом подчеркнул, что в условиях конфликта на Украине у Запада "появился уникальный шанс". "В мире не так много стран, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом", - сказал украинский посол.