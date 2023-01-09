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ТАСС

Польша начала получать средства из иностранных фондов за военную помощь Украине

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Источник изображения: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Она оценивается в $1,9 млрд

ВАРШАВА, 7 января. /ТАСС/. Польша начала получать компенсацию за оказанную Украине военную помощь. Об этом заявил в субботу на брифинге премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Часть средств из американских и европейских фондов начинает поступать в Польшу", - сказал он. "Мы также обсуждаем, как приобрести технику, которая должна заменить ту, которую мы передали Украине", - добавил Моравецкий.

Военная помощь, оказанная Польшей Украине, оценивается в 8,5 млрд злотых ($1,9 млрд). Ранее сообщалось, что Польша поставила Украине танки, беспилотники, другую военную технику, боеприпасы, запчасти для самолетов. 

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Польша
США
Украина
Проекты
БПЛА
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