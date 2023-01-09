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ТАСС

В Польше заявили, что пока не намерены передавать Украине очередные танки

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Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений
Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений.
Источник изображения: © AP Photo / Alik Keplicz

Как отметил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, польские власти ведут переговоры о создании "широкой коалиции стран, которые будут передавать Украине тяжелое вооружение"

ВАРШАВА, 7 января. /ТАСС/. Власти Польши пока не планируют передавать Украине очередные танки. Об этом заявил в субботу на брифинге премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, отвечая на вопрос о появившихся в СМИ сообщениях о планах Варшавы отдать Киеву танки Leopard.

"Мы самостоятельно наши очередные танки пока передавать не намерены", - сказал он. "Польша сама без широкой коалиции не собирается передавать", - добавил он.

Как пояснил Моравецкий, польские власти сейчас ведут переговоры о создании "широкой коалиции стран, которые будут передавать Украине тяжелое вооружение". В частности, этот вопрос обсуждается властями Польши с Германией.

По неофициальной информации, которую передавало Польское радио, власти Польши отправили на Украину более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты. Официальной информации о количестве поставленной техники нет, однако в правительстве информировали о большой партии переданной украинской стороне техники.

В качестве компенсации Польша рассчитывала получить немецкие танки Leopard. На вооружении польской армии есть также 126 таких танков в версии 2A4 и 105 машин в версии 2A5. 

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Страны
Германия
Польша
Украина
Продукция
Т-72
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