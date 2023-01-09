Молдавия может углубить отношения с НАТО для своей безопасности

Бывший глава военного ведомства Молдавии Виталий Маринуца заявил, что власти страны должны завершить незаконченное им дело: сблизиться с Североатлантическим альянсом ради безопасности в регионе. Об этом пишет газета Ziarul de Garda.

"Придется максимально отойти от концепции нейтралитета и углубить отношения в сфере военной безопасности с НАТО", - поделился своими умозаключениям Маринуца.

Он считает, что это надо сделать уже в 2023 году. С Евросоюзом следует упрочивать хозяйственные связи, сказал экс-министр.

Иначе есть риск дестабилизации внутриполитической обстановке в стране, особенно накануне местных выборов. РИА Новости напоминает, что по Конституции, Молдавия с 1994 года держится нейтралитета, но дружит с НАТО по индивидуальному тарифу.