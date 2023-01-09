Войти
ИноСМИ

Молдавия может углубить отношения с НАТО для своей безопасности

398
0
0
Флаг Молдавии
Флаг Молдавии.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Одиноков

Бывший глава военного ведомства Молдавии Виталий Маринуца заявил, что власти страны должны завершить незаконченное им дело: сблизиться с Североатлантическим альянсом ради безопасности в регионе. Об этом пишет газета Ziarul de Garda.

"Придется максимально отойти от концепции нейтралитета и углубить отношения в сфере военной безопасности с НАТО", - поделился своими умозаключениям Маринуца.

Он считает, что это надо сделать уже в 2023 году. С Евросоюзом следует упрочивать хозяйственные связи, сказал экс-министр.

Иначе есть риск дестабилизации внутриполитической обстановке в стране, особенно накануне местных выборов. РИА Новости напоминает, что по Конституции, Молдавия с 1994 года держится нейтралитета, но дружит с НАТО по индивидуальному тарифу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
12.11.2021
Откуда у румын зуб на Россию
18.05.2021
«Сдерживание России» основано на обмане и подтасовках
12.04.2021
Haber7 (Турция): приказ, который может исходить от НАТО, способен вовлечь Турцию в украинско-российский кризис
18.02.2021
Генсекретарь НАТО: «Если Россия хочет развязать конфликт, мы готовы; если же она хочет сотрудничать, мы будем рады» (El Mundo, Испания)
27.08.2020
Урок Белоруссии
09.04.2018
НАТО готовится отразить "русскую гибридную угрозу"
06.12.2013
НАТО застряло на киевском майдане
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.01 14:48
  • 41272
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.01 12:45
  • 134
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 09.01 10:16
  • 1
В РПЦ заявили о недостатке военных священников на фронте
  • 09.01 02:52
  • 10
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 08.01 14:08
  • 3
Ростех в 2023 году продолжит наращивать объемы производства военной техники
  • 08.01 11:38
  • 1
Военкор назвал проявившиеся во время спецоперации важные проблемы ВС РФ
  • 07.01 19:04
  • 4
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 06.01 20:50
  • 2
Танки Т-90М "Прорыв" направлены в зону проведения СВО - российские военные
  • 06.01 16:36
  • 19
МиГ-25. Самолет, который не смог адаптироваться к реальности
  • 06.01 13:07
  • 8
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 06.01 11:33
  • 1
Столтенберг: ситуация с безопасностью в Европе изменилась окончательно
  • 06.01 10:37
  • 3
В 2023 году на разработку CR929 Кабмин РФ выделит около 900 млн рублей
  • 06.01 10:12
  • 1
Построен первый самолёт-амфибия Бе-200ЧС для Алжира
  • 06.01 10:04
  • 0
Вскоре из польского зверинца ржавые «Леопарды» отправятся прямиком на Донбасс
  • 06.01 09:55
  • 18
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ