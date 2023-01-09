naTemat: в польскую армию призовут айтишников и переводчиков

В 2023 году для прохождения военной подготовки польская армия призовет людей без опыта армейской службы, но "имеющих привлекательную для армии квалификацию", например, врачей, ветеринаров и айтишников. Можно ли полякам обжаловать решение о призыве? Читайте в материале naTemat.

Катажина Новак (Katarzyna Nowak)

В 2023 году для прохождения военной подготовки польская армия призовет до 200 тысяч человек. При этом на учения также могут быть призваны люди без опыта армейской службы, но "имеющие привлекательную для армии квалификацию". Речь идет, в частности, о врачах, ветеринарах и IT-специалистах. Насколько велика эта группа и можно ли обжаловать решение о призыве? Что, если за время учений призывник рискует потерять доход?

· IT-специалисты, переводчики, ветеринары и электромеханики – представители этих профессий обладают полезной для армии квалификацией.

· Если они не являются резервистами и никогда не давали присягу, их могут вызвать на краткосрочные, примерно двухдневные, сборы.

· Ежегодно таким образом будет призываться около 3 тыс. человек без армейского опыта.

· Для резервистов учения продлятся дольше, около 16 дней.

В социальных сетях люди задают вопросы и высказывают сомнения относительно того, как будет выглядеть призыв в армию в этом году. Некоторые идут в армию добровольно – как, например, селебрити и основатель партии "С меня хватит" (Mam Dość) Марианна Шрайбер (MarianaSchreiber). "Я стану солдатом Войска Польского", – объявила она на днях.

А как насчет тех, кто вообще не планировал ни служить в армии, ни проходить обучение? Каковы действующие правила призыва в Польше и правда ли, что "Минобороны увеличило лимиты?" и теперь в армию "может быть призван любой"?

Обязательные учения в 2023 году. Кого могут призвать? Как насчет компенсации дохода?

С декабря прошлого года стало известно, что в 2023 году польская армия планирует призвать на обязательные сборы до 200 тысяч резервистов. Это те, кто, как правило, уже получили мобилизационные назначения в воинские части, или которым такие назначения планируется выдать. Это рядовые до 50 лет, а также унтер-офицеры или офицеры до 60 лет. Большинство резервистов последний раз контактировали с армейскими структурами очень давно – до двадцати лет назад.

Могут ли быть призваны люди без опыта армейской службы?

– Мы планируем привлечь к участию в сборах небольшую группу людей без опыта – максимум до 3 тыс. человек, – пояснила в беседе с Польским пресс-агентством (ПАП) представитель Главного военного рекрутингового центра подполковник Юстина Балик (Justyna Balik). По ее словам, речь идет о людях, "обладающих интересной для армии квалификацией".

Уже известно, какие профессии могут быть особенно привлекательными для Войска Польского. В основном это врачи и медсестры, но не только.

– Нам также нужны ветеринары, потому что в Вооруженных силах также служат собаки и лошади, – сообщила пресс-секретарь Главного военного рекрутингового центра в беседе с ПАП. Она также отметила, что есть и другие профессии, которые востребованы в армии: это, в частности, электротехники, переводчики, водители и IT-специалисты.

Если представители этих профессий получат повестку в армию (даже если они ранее не давали присяги и не являются резервистами), им придется отсутствовать на работе и терять зарплату. Как будет решаться эта проблема? Подполковник Балик уверяет, что здесь нет причин для беспокойства: учения длятся около двух дней и, как правило, будут проводиться в выходные дни.

На более продолжительные учения – около 16 дней – могут быть призваны резервисты, уже обладающие базовым уровнем подготовки. Они должны будут подать работодателю заявление на неоплачиваемый отпуск, а армия станет платить им зарплату. Всем им полагается базовая зарплата солдата в размере 4560 злотых в месяц (размер зарплаты зависит от звания: рядовой зарабатывает 117 злотых в день, а капитан – 184 злотых).

Если резервист зарабатывает у своего работодателя больше, чем его зарплата во время обязательных учений, он может потребовать компенсацию этой суммы.

Призыв на учения – Как его обжаловать?

Военный рекрутинговый центр с самого начала информировал о том, что получение повестки еще не означает официального призыва на учения. До этого происходит проверка потенциального призывника, в т.ч. состояния здоровья.

Если кандидат, например, ухаживает за лежачим больным или одиноким родителем, он может обжаловать решение. То же самое касается индивидуальных предпринимателей в случае, если им некому делегировать свои обязанности. В данном случае они должны сообщить об этом в Военный рекрутинговый центр.

Согласно Административно-процессуальному кодексу Польши, гражданин имеет 14 дней на обжалование повестки с момента ее получения (это не касается "немедленного призыва").

Если на апелляцию не будет получено положительного решения, есть возможность обратиться в вышестоящую инстанцию. При этом подача апелляции не отменяет и не приостанавливает решения о призыве. Если человек не явится на учения, ему грозит наказание: штраф или арест. То же самое касается резервистов, которые прибудут на учения, но, например, покинут воинскую часть или откажутся выполнять приказы.