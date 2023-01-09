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Военное обозрение

Власти США запретили летчикам из Израиля с двойным гражданством пилотировать истребители F-35

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Источник изображения: topwar.ru

Военные летчики Израиля, обладающие помимо израильского гражданства, паспортами третьих стран, более не смогут выполнять функции по пилотированию новейших истребителей F-35. Такое решение было принято Министерством обороны США в целях защиты информации и технологий.

Отметим, что в Израиле достаточно большое количество граждан страны имеет второе гражданство, как правило – так называемых «стран исхода». Среди них может быть даже Россия, рассматриваемая сегодня США как противник. В американском военном ведомстве сомневаются относительно «надежности» таких израильских военнослужащих, поэтому и решили перестраховаться с вопросами защиты информационной безопасности.

Что интересно, в американском военном ведомстве обратили внимание и на то, что многие офицеры израильской армии, включая и военную авиацию, владеют автомобилями китайского производства. Чиновники Пентагона опасаются, что китайские автомобили с передовыми мультимедийными системами могут помечать конфиденциальную информацию с мобильных телефонов офицеров Армии обороны Израиля.

Военно-воздушные силы Израиля, как сообщает американская пресса, уже согласились с решением Пентагона и отказались от назначения летчиков с двойным гражданством на самолеты F-35 Adir. Напомним, что истребители F-35 Adir давно находятся на вооружении израильских военно-воздушных сил. В настоящее время ВВС Армии обороны Израиля располагают 50 такими самолетами, а в будущем хотят приобрести еще 25 истребителей.

Примечательно, что США, продав истребители Израилю, сохраняют возможность диктовать суверенному государству условия, на которых эти самолеты будут использоваться. Ведь, в конечном итоге, это Израиль, а не США, должен определять, какие офицеры смогут летать на истребителях его ВВС, а какие нет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
США
Продукция
F-35
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