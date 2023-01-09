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ТАСС

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на продолжение помощи от США

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Ukrainian Presidency via Getty Images

Украинский лидер также назвал помощь Вашингтона жизненно важной

КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении лидеру республиканцев в Палате представителей Конгресса США Кевину Маккарти, который в ночь на субботу был избран ее спикером, назвал помощь Вашингтона жизненно важной и выразил надежду на ее продолжение.

"Поздравляем Кевина Маккарти с избранием спикером Палаты представителей. <...> Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку и дальнейшую помощь США", - написал он в Twitter.

При этом Зеленский добавил, что "поддержка США во всех областях была жизненно важной для Украины" в боевых действиях.

В пятницу пресс-служба Пентагона сообщила, что в новый пакет военной помощи США Киеву впервые вошли ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Объем нового транша составил $2,85 млрд. Боеприпасы, в том числе для реактивных систем залпового огня HIMARS, техника и прочее оборудование будут поставлены Украине напрямую из запасов Пентагона. Кроме того, Вашингтон в пятницу объявил о намерении предоставить Украине $225 млн в рамках программы оказания финансовой военной помощи иностранным государствам. Эти средства, в частности, будут потрачены на долгосрочное укрепление военного потенциала Украины и модернизацию ее вооруженных сил. Еще $682 млн в рамках упомянутой программы США планируют выделить своим союзникам в Европе, чтобы восполнить их запасы после предоставления вооружений Киеву, а также стимулировать такие поставки с их стороны Украине в дальнейшем.

При этом ранее Киев негативно отреагировал на инициативу России о прекращения огня на Рождество. 5 января президент РФ Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 00:00 8 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. 6 января после 12:00 и в ночь на субботу украинская армия неоднократно обстреливала территорию Донецкой Народной Республики, включая Донецк. Также поступали данные о неоднократных обстрелах позиций российских сил на лисичанском направлении. Под огнем украинских силовиков оказался город Алёшки в Херсонской области, где были ранены три человека. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Персоны
Путин Владимир
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