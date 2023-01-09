Ветераны-подводники помогут создать музей на борту первой атомной подводной лодки К-3

Как сообщили в Минобороны РФ, планируется, что в ее корпусе будет исполнена концепция доступной среды для маломобильных граждан

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Ветераны 3-й дивизии атомных подводных лодок Северного флота (СФ) помогут создать музей на борту первой атомной подводной лодки К-3. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"По поручению главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова для оказания помощи в создании главной экспозиции Музея военно-морской славы в Кронштадте на первой советской атомной подводной лодке К-3 "Ленинский комсомол" определена общественная организация ветеранов 3-й дивизии атомных подводных лодок СФ", - отмечается в сообщении. Организация объединяет ветеранов, служивших в разные годы в прославленном соединении, в том числе на первой АПЛ К-3.

В ведомстве напомнили, что в середине декабря 2022 года в Центральном военно-морском музее состоялась первая рабочая встреча устроителей музея, представителей Главного командования ВМФ, автономной некоммерческой организации "Остров фортов", морского бюро машиностроения "Малахит" и ветеранов-подводников из экипажа атомной подводной лодки К-3.

Ветеранам была продемонстрирована концепция создания современного мультимедийного музея, в котором многие экспонаты можно не только осмотреть, но и потрогать. Также был предложен вариант сотрудничества, при котором будет максимально использован опыт и знания подводников для создания идеального баланса между фактической обстановкой внутри первенца атомного подводного флота СССР и современными требованиями к экспонированию. Планируется, что даже в корпусе подводной лодки будет исполнена концепция доступной среды для маломобильных граждан.

В ходе рабочего совещания было принято решение о закреплении ветеранов в качестве консультантов за каждым из отсеков К-3, которые они досконально изучили за годы своей службы на корабле.