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РИА Новости

В РПЦ заявили о недостатке военных священников на фронте

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Отец Михаил проводит службу в мобильном храме во время учебно-тренировочных сборов В Рязанской области
Отец Михаил проводит службу в мобильном храме во время учебно-тренировочных сборов В Рязанской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Владимир Легойда: счет фронтовых священников идет уже на десятки, но этого недостаточно

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Счет фронтовых священников идет уже на десятки, но этого недостаточно, заявил в интервью РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Поскольку военных священников направляют в зону специальной военной операции в командировки, точное число назвать сложно. Речь идет о десятках капелланов, но, конечно, этого недостаточно. И синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами работает над увеличением числа военных священников и окончательному урегулированию их статуса, социальных гарантий и так далее", – сказал Легойда.

Он отметил, что нередко проводятся народные сборы на нужды капелланов, а волонтеры, как и ранее, направят праздничные подарки защитникам Отечества.

"Несмотря ни на что, даже на полях сражений в сердцах верующих найдется место для принятия благой вести о пришедшем в мире Господе. Кроме того, в нашей армии есть военные священники, и, думаю, что там, где это будет возможно, они разделят радость о родившемся Спасителе с солдатами и офицерами", – заключил Легойда.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в декабре сообщал, что одномоментно от 15 до 25 штатных военных священников РПЦ находятся на фронте в командировках, а всего в зоне спецоперации побывали около 90 штатных военных священников.

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1 комментарий
№1
09.01.2023 10:16
на фронте нужны бойцы а не священники. у нас как всегда. то с церковью боремся то в трудные времена к богу обращаемся.
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