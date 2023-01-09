The Telegraph: Макрон решением по танкам нарушил военное табу

Президент Франции захватил лидерство помощи Украине, отметила газета

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Своим решением отправить колесные танки AMX-10 RC на Украину президент Франции Эмманюэль Макрон перешел красные линии, нарушил военное табу и стал первым западным лидером, который решился на подобный шаг. Такое мнение высказала в пятницу газета The Daily Telegraph.

Как говорится в статье, французский президент обошел лидеров США, Великобритании и Германии, которые пока не объявили о решимости поставить на Украину бронетехнику. Он также перехватил инициативу помощи Киеву, которую, как полагает издание, до этого принадлежала Лондону.

Упоминая новогоднее обращение Макрона, в котором тот пообещал помочь Украине победить, The Daily Telegraph делает вывод, что в риторике французского президента произошло кардинальное изменение. Газета предполагает, что это вызвано тем, что президент Франции якобы более не считает возможным договориться с Россией.

Говоря же о британской позиции, издание напоминает, что премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак пообещал, что финансовая помощь Лондона Киеву в текущем году "будет сопоставима или превысит" £2,3 млрд ($2,8 млрд), выделенных в 2022 году. В частности, Лондон направил больше 10 тыс. противотанковых ракетных комплексов NLAW, более 200 бронемашин, реактивные системы залпового огня M270 и высокоточные ракеты Brimstone. Кроме того, британские инструкторы в рамках курсов подготовки обучили уже больше 7 тыс. военнослужащих ВСУ. Однако в статье обращается внимание на то, что Сунак также поручил правительству провести аудит оказанной Украине военной помощи.

4 января Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, по итогам которого Елисейский дворец объявил о намерении Франции поставить Киеву французские легкие танки. Как сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец, Макрон пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC. 17-тонная боевая машина разработана французской компанией Nexter и производились с 1976 по 1994 год. Она оснащена 105-мм пушкой и двумя спаренными пулеметами калибра 7,62 мм. В настоящее время 248 имеющихся на вооружении Франции танков, как сообщает Министерство вооруженных сил республики, с 2020 года постепенно заменяют на новые боевые разведывательные машины Jaguar.