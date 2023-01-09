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ТАСС

NYT: Запад не настроен на мирное урегулирование конфликта на Украине

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Источник изображения: AP Photo/ Felipe Dana

Решение Франции, Германии и США о предоставлении военной помощи проясняет западную поддержку нового потенциального наступления Киева, сообщила газета

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Новый пакет военной помощи западных стран Украине, которые обязались поставить киевским властям в том числе бронетехнику, показывает, что Запад не настроен на мирное урегулирование конфликта. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times, ссылаясь на аналитиков.

Решение Франции, Германии и США о предоставлении военной помощи, приводит издание слова немецкого аналитика Ульриха Шпека, "проясняет западную поддержку нового потенциального наступления Украины в ближайшие месяцы". "Также она [поддержка] дает сигнал Москве, что мы [Запад] не находимся на пути проведения мирных переговоров в ближайшее время", - добавил эксперт.

Помимо этого, указывает Шпек, решение западных стран демонстрирует "снижение фактора страха" в отношении возможной эскалации конфликта.

Ранее в пятницу власти США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом свыше $3 млрд. В пакет, в частности, войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley на гусеничном ходу и самоходные гаубицы. До этого Германия заявила, что намерена поставить киевским властям БМП Marder, а Франция собирается отправить Украине колесные танки AMX-10 RC. 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
Bradley
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