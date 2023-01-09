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ТАСС

Госдеп заявил об особой роли Индии в урегулировании конфликта на Украине

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Флаги США и Индии
Флаги США и Индии.
Источник изображения: AP Photo / Gurinder Osan

Вашингтон тесно взаимодействует с Нью-Дели относительно того, что можно сделать, чтобы привлечь Россию к ответственности, отметил руководитель пресс-службы ведомства Нед Прайс

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов считает, что Индия и несколько других стран, которые общаются с Москвой и Киевом, могут помочь в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для иностранных журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы обратили внимание на заявление Кремля о том, что он готов участвовать в диалоге, однако только в том случае, если признаны новые территориальные реалии. Это ясный признак того, что у Москвы нет подлинного аппетита, чтобы участвовать в диалоге и дипломатии, которые приведут к справедливому и прочному миру. Мы в конечном счете надеемся изменить эти расчеты, мы стремимся изменить эти расчеты, продолжая предоставлять Украине необходимую военную помощь", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

"И мы уверены, что такие страны, как Индия, в этот момент могут сыграть особую роль, и мы приветствуем это", - добавил он. По словам представителя внешнеполитического ведомства, США "весьма тесно взаимодействуют" с Индией "относительно того, что можно сделать, чтобы привлечь Россию к ответственности и навязать ей дополнительные издержки" в связи с СВО. "Возможно, мы (Вашингтон и Нью-Дели) не всегда разделяем в точности одинаковые политические подходы, но мы разделяем приверженность поддержанию основанного на правилах международного порядка, уважающего территориальную целостность и суверенитет, который лежит в основе нашего глобального стратегического партнерства с Индией. <...> Мы в значительной степени согласны с Индией в том, что восстановление прочного мира на Украине является необходимым", - подчеркнул дипломат. США, добавил он, считают, что "такие страны, как Индия, которые поддерживают отношения с Россией и Украиной, могут помочь наладить диалог и способствуют дипломатическим усилиям, которые в один прекрасный день могут положить конец" конфликту на Украине. 

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Страны
Индия
Россия
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Украина
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