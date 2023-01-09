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ТАСС

США впервые предоставят Украине самоходные артиллерийские установки

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САУ M109A6 Paladin
САУ M109A6 Paladin.
Источник изображения: army.mil

Ракеты Sea Sparrow также вошли в новый пакет военной помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. США в рамках нового пакета военной помощи предоставят Украине 18 самоходных артиллерийских установок. Об этом заявила в пятницу на брифинге заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер.

"Пакет помощи также включает значительные обязательства в сфере артиллерии. Это 18 самоходных артиллерийских установок M109A6 Paladin калибра 155 мм и артиллерийские снаряды калибра 155 мм, - сказала она. - Это первое предоставление самоходных гаубиц, что обеспечит большую защиту и маневренность, чем поставленные ранее буксируемые гаубицы, дополнит предоставленные ранее союзниками самоходные гаубицы".

Ракеты класса "поверхность - воздух" RIM-7 Sea Sparrow вошли в новый пакет военной помощи США Киеву, сообщила пресс-служба Пентагона.

Ракеты Sparrow будут интегрированы с системами "Бук", заявила Лаура Купер.

"Ракеты RIM-7 будут интегрированы с системами "Бук". Это советские системы, - сказала она. - Это креативное решение, которое потребовало некоторой инженерной изощренности. Но мы очень рады, что это поможет украинцам".

США считают, что Украине нужны танки, но Abrams слишком сложны в эксплуатации, заявила Купер.

"Мы полностью согласны, что Украине нужны танки. Это одна из причин, почему мы в партнерстве с Нидерландами занимаемся переоснащением танков Т-72. Они уже прибывают на поле боя. Но мы должны учитывать соображения содержания и обеспечения боеготовности в случае с танками. Abrams не только потребляют очень много горючего, но и довольно сложны в содержании. Так что мы хотим рассматривать все возможности в том, что касается танков", - сказала она. 

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Страны
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
M109
Т-72
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