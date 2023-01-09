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ТАСС

Депутат Бундестага назвала ошибкой решение властей ФРГ поставить Украине БМП

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Сара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт.
Источник изображения: barcaffe.ru

Кабмин действует вопреки желанию большинства населения Германии, считает Сара Вагенкнехт

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Депутат германского Бундестага, экс-глава фракции Левой партии в парламенте Сара Вагенкнехт считает, что правительство ФРГ совершает серьезную ошибку, приняв решение о поставках Киеву боевых машин пехоты (БМП) Marder. Такое мнение она высказала в опубликованном в пятницу интервью газете Welt am Sonntag.

"Решением о поставках Marder "светофорная коалиция" (СДПГ, "зеленые" и либералы) еще больше способствует эскалации самого опасного со времен Второй мировой войны конфликта", - сказала Вагенкнехт. По ее мнению, кабмин ФРГ тем самым "действует вопреки желанию большинства населения [Германии], так как, согласно опросам, две трети не поддерживают расширения поставок оружия Украине".

Вагенкнехт указала на то, что уже в свете своей истории Германии не следует предоставлять Киеву БМП и танки. "Мы должны помнить, что во время ужасной войны на уничтожение, которую вели нацисты против тогдашнего Советского Союза, были убиты 27 млн человек, среди которых миллионы русских", - подчеркнула депутат.

"Вместо того, чтобы безответственным образом еще больше втягивать Германию в эту войну, Шольцу можно и нужно было бы использовать прекращение огня, которое поручил ввести [президент РФ Владимир] Путин на православное Рождество, для дипломатической инициативы о мире", - считает парламентарий. По ее словам, прогноз правительства ФРГ о победе Украины над атомной державой - Россией является совершенно нереалистичным, а его усилия по поддержке Киева лишь продлевают страдания и гибель людей.

В четверг по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Олафа Шольца стороны распространили совместное заявление, в котором сообщалось, что администрация Соединенных Штатов намерена поставить Украине американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а Германия - Marder. Посольство РФ в ФРГ осудило решение властей Германии направить БМП и назвало его очередным шагом к эскалации конфликта на Украине. В диппредставительстве добавили, что на этот шаг в Берлине пошли "в том числе под серьезным давлением Вашингтона". 

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Продукция
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