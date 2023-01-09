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НАТО и ЕС подпишут в Брюсселе декларацию о сотрудничестве

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Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерены подписать 10 января в Брюсселе третью совместную декларацию о сотрудничестве. Об этом говорится в заявлении НАТО.

Документ стороны планируют завизировать в штаб-квартире НАТО в 11 утра по местному времени, после чего состоится пресс-конференция.

Подписать совместную декларацию Евросоюз и НАТО собирались еще в 2021 году, но не достигли консенсуса по ряду принципиальных вопросов.

Позднее летом 2022 года в Евросоюзе сообщили, что возлагают надежды на создание новой совместной с НАТО декларации о сотрудничестве в связи с утверждением европейской оборонной стратегии "Стратегический компас" и принятием новой стратегической концепции альянса.

Программа "Стратегический компас" нацелена на формирование автономных от НАТО подразделений сил быстрого реагирования Евросоюза, но альянс по-прежнему должен обеспечивать безопасность европейских государств.

В совместной декларации ЕС и НАТО будут учтены как актуальный "геополитический контекст", так и современные сферы взаимодействия, в том числе кибербезопасность и борьба с вмешательством во внутренние дела государств.

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