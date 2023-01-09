Войти
Lenta.ru

Эффективность предназначенных для Украины ракет Sea Sparrow оценили

341
0
0
Пуск ракеты Sea Sparrow
Пуск ракеты Sea Sparrow с авианосца USS Abraham Lincoln.
Источник изображения: businessinsider.com

Зенитные ракеты Sea Sparrow, которые США планируют поставить Украине в рамках нового пакета военной помощи, можно применять с советскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК). Об этом «Ленте.ру» рассказал научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Илья Крамник. Он оценил эффективность этих вооружений.

По словам военного аналитика, предназначенные Украине Sea Sparrow используются с ЗРК, которые устанавливаются на кораблях, но могут применяться и с суши.

«Не первый год в НАТО есть проект доработки старых советских зенитных ракетных комплексов "Куб", которые есть на вооружении у ряда восточноевропейских стран, с помощью американских ракет. Ракеты Sea Sparrow были интегрированы с этими комплексами "Куб". Они же могут быть интегрированы в состав украинских зенитно-ракетных комплексов "Бук", которые достались Украине в наследство от Советского Союза», — объяснил он.

С учетом того, что работа по интеграции в состав предыдущего комплекса «Куб» уже проведена, то можно ожидать, что какие-то работы прошли и по интеграции в более современные системы. Кроме того, не исключена передача комплексов «Куб» из стран Восточной Европы

Илья Крамниквоенный аналитик

О планах передачи Sea Sparrow сообщило Politico со ссылкой на источники. Как ожидается, о новом пакете помощи Вашингтон объявит 6 января. По данным Associated Press, он оценивается в рекордные 2,85 миллиарда долларов и станет самым масштабным.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
08.08.2022
Китай стал вызовом для Америки. Придется отвечать
08.08.2022
Минобороны показало трофейное оружие НАТО, захваченное под Харьковом
05.11.2021
Рейс из Стамбула: зачем США направили Mount Whitney в Черное море
25.02.2021
Nowa Europa Wschodnia (Польша): следует признать, что Польша сегодня не имеет для России значения
20.06.2016
Россия показывает полную готовность к большой войне (Апостроф, Украина)
16.06.2016
Варшавский саммит НАТО – театр одного актера
09.10.2015
Украина получит от Запада военные технологии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.01 14:31
  • 41271
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.01 12:45
  • 134
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 09.01 10:16
  • 1
В РПЦ заявили о недостатке военных священников на фронте
  • 09.01 02:52
  • 10
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 08.01 14:08
  • 3
Ростех в 2023 году продолжит наращивать объемы производства военной техники
  • 08.01 11:38
  • 1
Военкор назвал проявившиеся во время спецоперации важные проблемы ВС РФ
  • 07.01 19:04
  • 4
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 06.01 20:50
  • 2
Танки Т-90М "Прорыв" направлены в зону проведения СВО - российские военные
  • 06.01 16:36
  • 19
МиГ-25. Самолет, который не смог адаптироваться к реальности
  • 06.01 13:07
  • 8
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 06.01 11:33
  • 1
Столтенберг: ситуация с безопасностью в Европе изменилась окончательно
  • 06.01 10:37
  • 3
В 2023 году на разработку CR929 Кабмин РФ выделит около 900 млн рублей
  • 06.01 10:12
  • 1
Построен первый самолёт-амфибия Бе-200ЧС для Алжира
  • 06.01 10:04
  • 0
Вскоре из польского зверинца ржавые «Леопарды» отправятся прямиком на Донбасс
  • 06.01 09:55
  • 18
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ