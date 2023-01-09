Войти
ТАСС

Замглавы МИД Украины Мельник призвал ФРГ поставить Киеву самолеты и баллистические ракеты

395
0
0
Украинский дипломат Андрей Мельник
Украинский дипломат Андрей Мельник.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Stephan Röhl

Андрей Мельник утверждал, что обещание Берлина направить БМП Marder должно быть лишь "первым нарушением табу" со стороны Германии

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Замглавы МИД Украины Андрей Мельник призвал власти Германии предоставить Киеву все возможные виды вооружений, включая самолеты, танки, военные корабли, подлодки и баллистические ракеты. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Мельник утверждал, что обещание Берлина направить БМП Marder должно быть лишь "первым нарушением табу" со стороны Германии. По его мнению, ФРГ следует незамедлительно поставить и другие боевые системы. "Речь идет о всех доступных тяжелых вооружения, таких как боевые танки, истребители, боевые дроны, военные корабли, подлодки, баллистические ракеты", - заявил дипломат, который в 2015-2022 годах был послом Украины в ФРГ.

В интервью порталу t-online он назвал поставку БМП "правильным, очень запоздалым решением", которое, по его словам, имеет "горький привкус".

Ранее в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что обещанные Украине БМП Marder - всего 40 машин - будут готовы к передаче в первом квартале текущего года. В четверг по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца стороны распространили совместное заявление, в котором сообщалось, что администрация Соединенных Штатов намерена поставить Украине американские БМП Bradley, а Германия - Marder.

Посольство РФ в ФРГ осудило решение властей Германии направить БМП и назвало его очередным шагом к эскалации конфликта на Украине. В диппредставительстве добавили, что на этот шаг в Берлине пошли "в том числе под серьезным давлением Вашингтона". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
Похожие новости
18.02.2021
AgoraVox (Франция): стоит ли ждать конфликта НАТО и России?
26.12.2019
В Минобороны России обозначили причины войны
02.10.2017
Учение «Запад-2017» закончено – ждем новых сенсаций
19.08.2015
Холостая мощь Каира
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
06.12.2012
Десант на броне. Почему никто не доверяет отечественным БТР?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.01 14:31
  • 41271
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.01 12:45
  • 134
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 09.01 10:16
  • 1
В РПЦ заявили о недостатке военных священников на фронте
  • 09.01 02:52
  • 10
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 08.01 14:08
  • 3
Ростех в 2023 году продолжит наращивать объемы производства военной техники
  • 08.01 11:38
  • 1
Военкор назвал проявившиеся во время спецоперации важные проблемы ВС РФ
  • 07.01 19:04
  • 4
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 06.01 20:50
  • 2
Танки Т-90М "Прорыв" направлены в зону проведения СВО - российские военные
  • 06.01 16:36
  • 19
МиГ-25. Самолет, который не смог адаптироваться к реальности
  • 06.01 13:07
  • 8
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 06.01 11:33
  • 1
Столтенберг: ситуация с безопасностью в Европе изменилась окончательно
  • 06.01 10:37
  • 3
В 2023 году на разработку CR929 Кабмин РФ выделит около 900 млн рублей
  • 06.01 10:12
  • 1
Построен первый самолёт-амфибия Бе-200ЧС для Алжира
  • 06.01 10:04
  • 0
Вскоре из польского зверинца ржавые «Леопарды» отправятся прямиком на Донбасс
  • 06.01 09:55
  • 18
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ