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ТАСС

ОАЭ передали Украине 1,3 тыс. генераторов

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Блэкаут в Киеве, Украина
Блэкаут в Киеве, Украина.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Kravchenko

Аппараты будут доставлены в Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области, а также в Киев

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) передали Украине 1,3 тыс. генераторов в рамках общей программы гуманитарной поддержки в размере $100 млн. Об этом сообщает в пятницу издание "Вести" со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества Украины.

Отмечается, что генераторы будут доставлены в Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области, а также в Киев.

По данным пресс-службы Фонда госимущества, первую партию генераторов в количестве 1,2 тыс. единиц ОАЭ передали Украине еще в декабре.

Ранее сообщалось, что ОАЭ передадут Украине 2,5 тыс. бытовых электрогенераторов мощностью от 3,5 до 8 киловатт в рамках пакета гуманитарной помощи на сумму $100 млн, выделенного властями ОАЭ для гражданского населения Украины.

О передаче Украине генераторов сообщали Швейцария, Грузия, Италия и ряд других стран. Кроме того, по информации депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Украина за 2022 год импортировала более 510 тыс. генераторов. По данным Государственной таможенной службы, за первые девять месяцев 2022 года Украина импортировала генераторов на $202 млн, что на $196 млн больше, чем в прошлом году. На Украине не производят генераторы самостоятельно, потребности покрываются лишь за счет импорта.

Согласно данным украинских властей, уничтожено 50% энергетической инфраструктуры страны. 9 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что ограничения потребления электроэнергии сохранятся в стране на протяжении всей зимы, так как в разной степени повреждены все тепловые и гидроэлектростанции и 40% объектов высоковольтной сети. 

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Страны
Грузия
Италия
ОАЭ
Украина
Швейцария
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