Американские СМИ обвинили "русских хакеров" в атаке на ядерные лаборатории

Reuters: "русские хакеры" атаковали три ядерные исследовательские лаборатории США

МОСКВА, 6 января/ Радио Sputnik. "Российские хакеры" из группировки Cold River "атаковали" три ядерные исследовательские лаборатории США, сообщает Reuters.

Выводы агентство сделало на основании неких записей в Сети и слова анонимных экспертов в сфере кибербезопасности.

По сведениям журналистов, в период с августа по сентябрь прошлого года группа российских хакеров отправляла письма сотрудникам лабораторий и создавала фальшивые интернет-страницы для входа в систему, чтобы заполучить пароли.

Агентство не уточнило, почему лаборатории были выбраны в качестве "целей российских программистов".

Официальных комментариев со стороны представителей лабораторий или американских ведомств не поступало.

Ранее в эфире радио Sputnik эксперт рассказал об опасности кибератак.