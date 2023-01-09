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РИА Новости

Американские СМИ обвинили "русских хакеров" в атаке на ядерные лаборатории

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Хакерская атака
Хакерская атака.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Reuters: "русские хакеры" атаковали три ядерные исследовательские лаборатории США

МОСКВА, 6 января/ Радио Sputnik. "Российские хакеры" из группировки Cold River "атаковали" три ядерные исследовательские лаборатории США, сообщает Reuters.

Выводы агентство сделало на основании неких записей в Сети и слова анонимных экспертов в сфере кибербезопасности.

По сведениям журналистов, в период с августа по сентябрь прошлого года группа российских хакеров отправляла письма сотрудникам лабораторий и создавала фальшивые интернет-страницы для входа в систему, чтобы заполучить пароли.

Агентство не уточнило, почему лаборатории были выбраны в качестве "целей российских программистов".

Официальных комментариев со стороны представителей лабораторий или американских ведомств не поступало.

Ранее в эфире радио Sputnik эксперт рассказал об опасности кибератак.

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Страны
Россия
США
Проекты
ИТ
Ядерный щит
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