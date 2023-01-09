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Интерфакс-АВН

США ввели санкции против граждан Ирана, связанных с разработкой беспилотников

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БПЛА Shahed-136
БПЛА Shahed-136.
Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 6 января. ИНТЕРФАКС - Минфин США ввел санкции против семи граждан Ирана, связанных с разработкой и предположительной поставкой беспилотников России, сообщается в пятницу на сайте министерства.

Под новые санкции США попали шесть руководителей и членов правления аэрокосмической компании Qods Aviation Industries, которая занимается разработкой БПЛА. Также под санкции попал директор Aerospace Industries Organization, которая "курирует иранские баллистические ракетные программы", Надир Хун Сяваш.

Qods Aviation Industries находится под американскими санкциями с 2013 года, однако сейчас она действует под названием Light Airplanes Design and Manufacturing Industries. Теперь, согласно заявлению Минфина, это название также было внесено в санкционный список.

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Страны
Иран
Россия
США
Проекты
БПЛА
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