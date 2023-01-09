В Киеве заявляют о применении ВС России разведывательных беспилотников для сброса гранат

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Россия начала использовать разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не по назначению, а для сброса осколочных гранат, заявляют в Сухопутных войсках ВСУ.

В частности, украинская сторона утверждает, что российские военные попытались приспособить для этих целей БПЛА «Орлан-10».

Заявление украинских военных можно назвать странными, если учесть, что Минобороны России ещё в мае сообщало о том, что беспилотники типа «Орлан-10» используются на Украине в том числе и в ударном варианте.

Тогда в российском военном ведомстве заявляли, что модернизированный «Орлан-10» способен нести осколочно-фугасные боеприпасы, которые закладываются в специальные блоки, закреплённые под крылом беспилотника.

«Орлан-10» — это российский многофункциональный беспилотный летательный аппарат, изначально разработанный для ведения наблюдения и разведки в труднодоступной местности. Эксплуатация БПЛА «Орлан-10» началась в 2010 году.

До недавнего времени «Орлан-10» ассоциировался лишь с разведкой и корректировкой огня. Но переделанный под боевые задачи БПЛА, с учётом того что это самый массовым современный дрон ВС РФ, может стать значительной проблемой для ВСУ.