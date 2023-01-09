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Известия.ru

Военный эксперт усомнился в эффективности американских ракет Sea Sparrow на Украине

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Пуск ракеты Sea Sparrow
Пуск ракеты Sea Sparrow.
Источник изображения: Global Look Press/US Navy

Эксперт Кнутов: США решили поставить Украине Sea Sparrow, чтобы протестировать их в реальных условиях

Зенитные ракеты Sea Sparrow, которые США планируют включить в новый пакет военной помощи Украине, достаточно старые, а также являются технологически устаревшими комплексами. Такое мнение в беседе с «Известиями» в пятницу, 6 декабря, высказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.


О том, что новый пакет помощи Киеву от Вашингтона впервые будет включать зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением, стало известно ранее в этот день. Как писало издание Politico, Sea Sparrow можно запускать как с суши, так и с моря. Также сообщалось, что военные ВСУ смогли модернизировать «Буки» для запуска этих ракет.

«Недостатком у этих ракет, особенно у первоначальных моделей, является то, что использовались ракеты класса «воздух – воздух», которые имеют не очень высокие скоростные и маневренные характеристики в том случае, если они запускаются с корабля или с наземной пусковой установки», — указал Кнутов.

Он также указал на то, что данных об эффективности ракет нет, при этом они уступают современным образцам. В связи с этим эксперт сделал предположение о том, что американская сторона просто хочет таким образом испытать их и доработать.

Накануне пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что 6 января США анонсируют новый план военной помощи Украине.

31 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на то, что в 2023 году Украина получит ракеты дальнего действия ATACMS, танки и ударные беспилотники. Он также отметил, что военная помощь его стране в 2022 году была беспрецедентной.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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