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Военный эксперт оценил новое вооружение США для Украины

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Зенитный ракетный комплекс «Бук»
Зенитный ракетный комплекс «Бук».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут запускать зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационной наводкой только с суши. Новое вооружение, которое Вашингтон планирует поставить Киеву, оценил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Московский комсомольцем».

«Украинцы будут запускать эти ракеты с суши, с моря им просто неоткуда это сделать», — заявил военный эксперт.

Этот тип ракет может быть запущен как с моря, так и с суши, и используется для перехвата самолетов и крылатых ракет. Прежде Тайвань был единственной страной, применявшей версию ракет наземного базирования, тогда как американские военные и их союзники в основном используют версию ракеты корабельного базирования.

Ранее издание Politico сообщило, что в новый пакет военной помощи США Украине впервые войдут зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационной наводкой. Собеседники издания рассказали, что украинским военным уже удалось приспособить имеющиеся у них советские пусковые установки «Бук» под новые американские снаряды.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Тайвань
Украина
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