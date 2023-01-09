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Военное обозрение

Украинская армия поднялась на пятнадцатое место в частном вонном рейтинге

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Источник изображения: topwar.ru

Частный аналитический сайт Global Firepower, специализирующийся на совокупном анализе состояния вооруженных сил ведущих стран мира, опубликовал очередной рейтинг армий по итогам 2022 года (GFP 2023). Если верить аналитикам, то Вооруженные силы Украины заняли в нем пятнадцатую строчку, тем самым сразу перепрыгнув через семь пунктов по сравнению с 2021 годом. Тогда ВСУ находились на 22-й строчке. Теперь украинская армия считается «мощнее» вооруженных сил таких стран, как Израиль, Польша и Австралия.

Всего в оценочном рейтинге, формула составления которого владельцем ресурса не разглашается, участвует 145 стран. На сайте сообщается, что для определения показателя PowerIndex (индекс мощности) армии каждой страны используется более 60 критериев — от количества военных подразделений и финансового положения до материально-технических возможностей и географии.

По некоторым данным, рейтинг Global Firepower составляется под эгидой британского Университета Сент-Эндрюсса. Веб-ресурс журналистских расследований Bellingcat сообщает, что сайт Global Firepower входит в сеть MilitaryFactory.com, которая зарегистрирована на американского блогера Дэниела Пучека, известного своим сайтом свадебного наряда, а также другими информационно-развлекательными порталами.

Авторы аналитической системы указывают, что повышение рейтинга ВСУ связано с ведущимися на территории Украины боевыми действиями, финансовой и материальной поддержкой со стороны Запада.

Лидирует в списке сильнейших армий мира по версии Global Firepower, как и ранее, армия США, на второй строчке Вооруженные силы Российской Федерации, третье место у Народно-освободительной армии Китая. С объективностью определения первой тройки лидирующих военных держав поспорить сложно. А вот отношение к шкале Global Firepower у известных военных аналитиков весьма отрицательное, в основном из-за скрытности методологии расчета рейтинга и отсутствия ссылок на используемые исходные данные.

Чего стоит точно ждать после выхода рейтинга, так это громких заявлений из Киева о невиданном росте мощи ВСУ. Впрочем, с таким же успехом киевские пропагандисты могли бы составить и собственную шкалу мощности армий мира, на которой Украина, очевидно, заняла бы второе место — сразу за Соединенными Штатами.


Источник: topwar.ru
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