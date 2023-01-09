Запад решил вооружить Украину штатными боевыми машинами НАТО

Junge Welt: Франция поставит Украине лёгкие колёсные танки

Запад анонсировал начало поставок на Украину уже не советской боевой техники из стран бывшего соцлагеря, а боевых машин, состоящих на вооружении армий государств, входящих в блок НАТО. Цель — проверить на практике, насколько терпения хватит у России, чтобы со своей стороны не отвечать на вызовы НАТО, пишет Junge Welt.

Райнхард Лаутербах (Reinhard Lauterbach)

Поставки западных танков на Украину

Весть о том, что блок НАТО теперь намерен поставлять первые танки из собственных арсеналов на Украину, будет расценена как очередной прорыв. Притом никаким прорывом эти поставки не являются. Они – еще один логический шаг в стратегии, которой следует западный военный альянс с момента российского вторжения: проверить на практике, насколько терпения хватит у России, чтобы со своей стороны не отвечать на вызовы НАТО.

На сегодняшний день страны НАТО поставили на Украину: старые советские танки из арсеналов бывших социалистических стран, противотанковые и зенитные ракеты, пока те не кончились, дроны, электронные средства борьбы, легкую артиллерию, тяжелую артиллерию, системы залпового огня Himars, немецкие зенитные самоходные установки …. И вот теперь на очереди танки. Потому что так называемый разведывательный бронеавтомобиль AMX-10 из Франции снабжен пушкой калибра 105 миллиметров – такие же стоят на немецких танках Leopard I.

На истинные причины того, почему эти поставки носят ограниченный характер, указала газета Washington Post 4 января. То, что правительство Байдена преподносит как "стремление избежать эскалации", является на самом деле чисто технической и логистической проблемой. Танки Abrams, которые Украина мечтает получить из Соединенных Штатов, во-первых, весят 52 тонны, и поэтому ни один украинский мост их не выдержит, не говоря уже о требуемых Киевом танках Leopard, которые весят вообще 62 тонны. В такой ситуации французские АМХ-10 весом в 20 тонн стали выходом из положения. Во-вторых, Abrams часто ломаются, поэтому на Украину пришлось бы посылать американских ремонтников. И, в-третьих, Abrams расходуют топливо в таком количестве, которое страна, где из-за потребностей войск и разрушения большинства нефтеперегонных заводов с горючим большие проблемы, предоставить не в состоянии. То есть, отказ от поставок танков Abrams – это не выражение сдержанности, а осознание того, что эти машины в нынешней ситуации на Украине мало на что способны.

Россия до сих пор до сих пор поддерживала эту игру. Если спросить, почему она обстреливает гражданские объекты, а не, например, мосты через реку Сан на украинско-польской границе (их всего-то 14) или не сортировочные железнодорожные станции к востоку от границы, чтобы избежать случайных попаданий по территории НАТО, то ответ будет таков: Россия не хочет эскалации.

Но она происходит всё равно. Чтобы ее избежать, России пришлось бы капитулировать перед претензией НАТО на контроль всей Восточной Европы и отказаться от собственных великодержавных амбиций. Михаил Горбачев попробовал поступить так, и это не пошло на пользу России. Если Владимир Путин и извлек какой-то урок из 90-х годов, то именно этот.