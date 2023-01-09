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Фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон" отправили в дальний поход

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Фрегат Адмирал Горшков успешно произвёл выстрел гиперзвуковой ракетой Циркон
Фрегат Адмирал Горшков успешно произвёл выстрел гиперзвуковой ракетой Циркон.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

CNN: фрегат "Адмирал Горшков" отправится в Атлантический и Индийский океаны

"Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" отправится в дальний поход, в том числе в Атлантический и Индийский океаны, рассказал Шойгу. Президент Владимир Путин пожелал морякам "семь футов под килем", сообщает CNN.

Брэд Лендон (Brad Lendon), Анна Чернова (Anna Chernova)

Российский президент Владимир Путин отправил в дальний морской поход через Атлантику и Средиземное море в Индийский океан один из самых современных в России боевых кораблей с гиперзвуковыми ракетами на борту. Об этом в среду сообщили российские государственные средства массовой информации.

Фрегат "Адмирал Горшков" вышел в среду из неназванного порта на севере России после того, как Путин поговорил по видеосвязи с министром обороны Сергеем Шойгу и с командиром корабля, о чем сообщило информационное агентство ТАСС.

Путин похвастался, что корабль оснащен гиперзвуковыми ракетами большой дальности "Циркон", скорость которых в пять раз превышает скорость звука, и которые гораздо труднее обнаружить и перехватить.

"Аналогов ему нет ни в одной стране мира, - заявил Путин. – Уверен: такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны".

Испытания ракеты "Циркон" Россия провела в конце 2021 года, произведя ее пуски с борта "Адмирала Горшкова" в Белом море и поразив морскую цель на удалении свыше 400 километров.

Нынешняя боевая служба станет первым походом с таким оружием на борту. Не исключено, что его придется применить в боевых условиях.

"Основные усилия во время похода будут сосредоточены на противодействии угрозам России, совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности", - сказал министр Шойгу.

Российская специальная военная операция против Украины длится уже десятый месяц, однако в сообщении ТАСС об этом конфликте не сказано ни слова. Неизвестно также, будут ли в ходе боевых действий применены ракеты "Циркон".

Если все именно так, как говорят русские, то это весьма грозное оружие.

Американская некоммерческая организация "Альянс в поддержку противоракетной обороны" отмечает, что "Циркон" - это "высокоманевренная противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета" с дальностью пуска от 500 до 1 000 километров.

Альянс заявляет, что ее скорость составляет восемь Махов, или почти 9 900 километров в час. Гиперзвуковой называют скорость, превышающую пять Махов (6 125 километров в час). "Если эта информация соответствует действительности, то ракета "Циркон" самая быстрая в мире. Защититься от нее невозможно из-за одной только ее скорости", - отмечает альянс на своем вебсайте. Там также сказано, что еще одним ценным свойством ракеты является ее "облако плазмы".

"Во время полета ракета полностью покрыта облаком плазмы, которое поглощает любые лучи радиочастот и делает ее невидимой для радаров. Это мешает ее обнаружению на пути к цели", - сообщает сайт. Добавьте к этому способность "Циркона" менять траекторию полета, и станет ясно, какое это грозное и устрашающее оружие. Но применять ракеты "Циркон" по целям на Украине сложно из-за проблем материально-технического обеспечения.

С точки зрения русских, оптимальная дальность пуска этих ракет такова, что стрельбу ими надо осуществлять из акватории Черного моря южнее Украины. Но чтобы добраться туда, "Адмиралу Горшкову" надо будет пройти через контролируемый турками Босфорский пролив, а Анкара еще в самом начале конфликта заявила, что не станет пропускать туда иностранные военные корабли.

Теоретически фрегат может осуществлять ракетные пуски из северной части Средиземного моря, но в этом случае траектория полета будет проходить над странами НАТО. А это будет расценено как серьезная эскалация военных действий со стороны России.

Агентство ТАСС заявило, что фрегат также оснащен крылатыми ракетами "Калибр-НК", дальность пуска которых составляет до 2 500 километров. Об этом сообщает Центр стратегических и международных исследований CSIS. Но хотя это оружие обладает большей дальностью, у него возникнут те же проблемы, что и у "Циркона" в плане стрельбы по Украине.

Но выход в море "Адмирала Горшкова" дал Путину возможность поговорить о чем-то положительном на фоне больших российских потерь в ходе боевых действий с Украиной. Россия потеряла один из самых ценных своих кораблей крейсер "Москва", затонувший в апреле прошлого года. Киев заявляет, что его потопили украинские ракетные силы.

Аналитик Карл Шустер (Carl Schuster) сказал, что выход фрегата на боевую службу – это в равной степени военное и политическое заявление Путина.

"Он пытается показать, что Россия остается глобальным игроком, несмотря на издержки и международное осуждение ее военной операции на Украине", - заявил Шустер.

"Теперь он может показать внутренней аудитории, что международная реакция не столь эффективна, как заявляют западные СМИ, и что у России по-прежнему есть друзья в ключевых районах мира, - отметил Шустер. – В международном плане он сигнализирует о том, что санкции не повлияли на способность российского военно-морского флота действовать в океане, и что Россия остается морской державой мирового уровня".

Как сообщает ТАСС, Путин похвалил военных в связи с выходом корабля на боевую службу.

"Это большая совместная работа, которая завершилась хорошим, ожидаемым нами результатом, - сказал он. - Мы будем и дальше развивать боевой потенциал Вооруженных Сил, выпускать перспективные образцы оружия и техники, которые будут стоять на страже безопасности России в ближайшие десятилетия. Это перспективное оружие".

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