Войти
ТАСС

Пушилин заявил, что основные гаранты Минских соглашений открыто расписались во лжи

395
0
0
Денис Пушилин
Денис Пушилин.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

По словам врио главы ДНР, заявления представителей Германии и Франции о том, что переговорный процесс дал возможность перевооружить Украину и подготовить к конфликту с Россией, лишили людей сомнений относительно правильности решения о начале проведения спецоперации

ДОНЕЦК, 6 января. /ТАСС/. Страны, выступавшие основными гарантами выполнения Минских соглашений, открыто расписались во лжи, заявив о том, что переговорный процесс дал возможность перевооружить Украину и подготовить к конфликту с Россией. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Не было никакого другого выбора, все было предопределено. Если только [экс-канцлер ФРГ Ангела] Меркель заявляла, что она не хотела выполнять [Минские договоренности], специально время тянула, Украину укрепляла, соответственно, она врала на самом высоком уровне, невзирая ни на что. А сейчас мы увидели историю, что еще сегодня буквально [экс-президент Франции Франсуа] Олланд <...> ее поддержал. По сути, это основные гаранты этих Минских соглашений. И теперь они в этом расписались", - сказал Пушилин во время разговора с сенатором Александром Вайнбергом, который он опубликовал в пятницу в своем Telegram-канале.

Пушилин отметил, что такие заявления лишили людей сомнений относительно правильности решения о начале проведения специальной военной операции. Пушилин подчеркнул, что это была работа на упреждение.

Ранее Олланд, принимавший непосредственное участие в заключении в 2015 году Минских соглашений, в конце 2022 года подтвердил слова Меркель о том, что эти договоренности были нужны, чтобы дать Киеву передышку и обеспечить подготовку украинской армии к новому конфликту.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты несогласных с новым курсом Киева. В ответ власти Украины в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе с применением авиации и массированным обстрелом жилых кварталов. Минские соглашения, достигнутые в 2014-2015 годах, должны были стать основой урегулирования в Донбассе. Они были подписаны при посредничестве ОБСЕ, России, Германии и Франции.

Соглашения предусматривали прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, а также проведение на основе диалога с представителями Донецкой и Луганской народных республик глубокой конституционной реформы на Украине, результатом чего должна была стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Украины выполнять политические пункты Минских соглашений. Киев годами затягивал мирный процесс и отказывался от их выполнения, а после и вовсе заявил об их неприемлемости, а также о категорическом отказе от прямого диалога с республиками Донбасса. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Франция
Проекты
ОБСЕ
Похожие новости
23.05.2022
Миру промыли мозги. Вот что на самом деле происходит на Украине
02.02.2022
Триатлон без победителей
09.11.2021
Украина поспорила с США по поводу «российской угрозы»
23.11.2020
Полет нормальный: почему стали возможны космические успехи Европы
23.09.2019
"Минский диалог" ожидает на октябрьский форум по евробезопасности политиков и экспертов из 60 стран
27.09.2017
Закрытое небо: что хочет спрятать Пентагон от российских инспекторов
23.03.2015
Мир праху твоему, ДОВСЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.01 14:31
  • 41271
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.01 12:45
  • 134
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 09.01 10:16
  • 1
В РПЦ заявили о недостатке военных священников на фронте
  • 09.01 02:52
  • 10
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 08.01 14:08
  • 3
Ростех в 2023 году продолжит наращивать объемы производства военной техники
  • 08.01 11:38
  • 1
Военкор назвал проявившиеся во время спецоперации важные проблемы ВС РФ
  • 07.01 19:04
  • 4
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 06.01 20:50
  • 2
Танки Т-90М "Прорыв" направлены в зону проведения СВО - российские военные
  • 06.01 16:36
  • 19
МиГ-25. Самолет, который не смог адаптироваться к реальности
  • 06.01 13:07
  • 8
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 06.01 11:33
  • 1
Столтенберг: ситуация с безопасностью в Европе изменилась окончательно
  • 06.01 10:37
  • 3
В 2023 году на разработку CR929 Кабмин РФ выделит около 900 млн рублей
  • 06.01 10:12
  • 1
Построен первый самолёт-амфибия Бе-200ЧС для Алжира
  • 06.01 10:04
  • 0
Вскоре из польского зверинца ржавые «Леопарды» отправятся прямиком на Донбасс
  • 06.01 09:55
  • 18
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ