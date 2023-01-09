Пушилин призвал Россию и Запад к переговорам о новом миропорядке

Врио главы ДНР также выразил мнение, что денацификация Украины не остановит блок НАТО, который продолжает движение к границам России и уже намерен включить в свой состав Финляндию и Швецию

ДОНЕЦК, 6 января. /ТАСС/. Переговоры России и Запада о новом миропорядке позволят окончательно завершить конфликт на Украине. Такую точку зрения выразил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в разговоре с сенатором Александром Вайнбергом.

"Что такое победа? В моем понимании - это вот такая конференция. Без нее не будет [победы]. Если кто-то думает, что это вопрос в Украине, - это глупость. Это не конец. <...> Здесь нужно довести до логической ситуации, где будут возможны на равноправных, понятных, даже, скажем, взаимоуважительных условиях переговоры, конференция, где будет установлен новый порядок, миропорядок", - сказал Пушилин на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Пушилин подчеркнул, что денацификация Украины не остановит блок НАТО, который продолжает движение к границам России и уже намерен принять в свой состав Финляндию и Швецию.

18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, однако этот процесс немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в стране в 2016 году, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

28 июня перед началом саммита НАТО в Мадриде прошли переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Как заявил турецкий лидер, Швеция обещала выдать более 70 лиц, причастных к террористической деятельности.