В постпредстве РФ считают, что ценности основателей ЕС чужды современным европолитикам

Таким образом дипломаты прокомментировали заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, который назвал российскую инициативу о рождественском перемирии "подделкой и лицемерием"

БРЮССЕЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Отторжение Брюсселем инициативы РФ о 36-часовом рождественском перемирии демонстрирует, что идеи, которые были положены в основу Евросоюза, чужды современным европейским политикам. Об этом говорится в опубликованном в пятницу комментарии постпредства России при ЕС в ответ на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля в Twitter, который назвал российскую инициативу о перемирии "подделкой и лицемерием".

"7 января - праздник Рождества для большинства украинцев, которые считают себя православными. Похоже, ценности, которые легли в основу формирования Евросоюза, чужды сегодняшнему поколению европейских политиков. Бывший премьер-министр Бельгии Поль-Анри Спаак, один из отцов-основателей ЕС, участвовал в Первой мировой войне. О рождественском перемирии 1914 года напоминает Крест Сент-Ив - известное памятное место в Бельгии, премьером которой Шарль Мишель был в 2014-2019 годах", - отметили в постпредстве РФ при ЕС.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в пятницу в своем Telegram-канале, что Киев, отказавшись от предложенного Москвой рождественского перемирия, отверг "руку христианского милосердия". Однако, добавил он, для российских военных в этой ситуации "меньше проблем и лукавства". Медведев заметил, что ему жаль людей, лишившихся возможности сходить в церковь. "А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу", - констатировал он. Как считает замглавы Совбеза, на этом и основана "дрессура" Киева Западом - и она будет продолжена.

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Позже министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. В свою очередь власти Украины негативно отреагировали на идею временного прекращения огня на Рождество.