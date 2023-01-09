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ТАСС

Эксперт считает, что Запад зашел слишком далеко в поддержке Зеленского

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Каролин Галактерос
Каролин Галактерос.
Источник изображения: YouTube

Глава парижского аналитического центра Geopragma, полковник оперативного резерва французской армии Каролин Галактерос заявила, что санкционная политика Запада потерпела фиаско

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Идеологические догмы завели Запад слишком далеко в его поддержке властей Киева. Такое мнение высказала в интервью ТАСС в пятницу глава парижского аналитического центра Geopragma, полковник оперативного резерва французской армии Каролин Галактерос.

"Я считаю, что Запад слишком далеко зашел в политической поддержке президента Украины Владимира Зеленского, - сказала Галактерос. - Мы стали заложниками весьма догматического идеологического процесса, из которого трудно выбраться, не признав ошибки, допущенные как в оценках, так и в действиях".

При этом она подчеркнула, что санкционная политика Запада потерпела фиаско. "Наше энергоснабжение обходится нам теперь гораздо дороже из-за того, что была поставлена задача освободиться от российских энергопоставок", - заметила руководитель аналитического центра.


Безграничная помощь Украине

Она также считает, что на Западе не могут оказывать безграничную помощь Украине. "Несомненно, что на Западе несколько устали от просьб президента Украины Владимира Зеленского, - сказала Галактерос. - У нас не безграничные военные арсеналы, которые нужны для наших собственных армий".

По ее словам, западные страны "оказались во власти собственного нарратива, изображая ситуацию так, будто украинская армия движется к победе". "Однако, на мой взгляд, дело обстоит как раз наоборот, и реальная обстановка на фронте не имеет ничего общего с этой картиной", - считает полковник.

"Я должна сказать, что американские военные, в отличие от политиков, гораздо менее склонны к наращиванию поставок оружия Украине", - отметила глава аналитического центра.

По ее словам, главной целью визита Зеленского в США стала просьба об увеличении военной помощи Киеву. "В Палате представителей [Конгресса США] меняется соотношение сил, и можно предположить, что после того, как палата обновится, возникнут вопросы, касающиеся помощи Украине, - отметила Галактерос. - Именно поэтому Зеленский так торопился в Вашингтон".


Существование в Киеве нацистских настроений

Галактерос считает, что Запад закрывает глаза на существование в Киеве нацистских настроений. "К сожалению, в Европе закрывают глаза на существование на Украине нацистских настроений и на преследования Русской православной церкви, потому что считают это менее важным, чем противостояние России", - сказала она.

По ее словам, в условиях военного конфликта мало кто способен "трезво взглянуть на характер киевского режима". "Западу сложно признать, что он имеет дело с режимом, который не представляет большинство украинского народа и, кроме того, имеет очень сомнительные идеологические пристрастия. Западное общество не отдает себе в этом отчет", - подчеркнула полковник резерва. 

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