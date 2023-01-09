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Интерфакс-АВН

Белоруссия передала российским военным партию индивидуальных аптечек собственной разработки

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Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Минск. 6 января. ИНТЕРФАКС - Партию аптечек белорусского производства передали российским военным, сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Президент побеседовал с военнослужащими Российской Федерации, поздравил их с рождественскими праздниками (в пятницу на Обуз-Лесновском полигоне - ИФ). Им были вручены индивидуальные медицинские аптечки, которые разработаны исключительно на белорусских предприятиях и укомплектованы белорусской составляющей", - сказал Вольфович, слова которого приводит пресс-служба президента Белоруссии.

В ходе посещения Обуз-Лесновского полигона в пятницу Лукашенко отметил, что в Белоруссии изучили различные варианты индивидуальных медицинских аптечек (натовские, польские, украинские, российские) и пришли к выводу, что аптечки западного образца более практичны. Медикам и военным в октябре прошлого года была поставлена задача сделать качественную белорусскую аптечку.

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