В ЛДПР предложили выкупить у Китая авианосец и назвать в честь Жириновского

Депутат Каргинов предложил выкупить у Китая авианосец и назвать в честь Жириновского

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по Дальнему Востоку и Арктике Сергей Каргинов (ЛДПР) предложил выкупить у Китая ранее проданный ему Украиной советский авианосец и переименовать его в честь Владимира Жириновского, обращение об этом на имя директора департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Алексея Овчинникова имеется в распоряжении РИА Новости.

Недостроенный авианесущий крейсер "Варяг" по договору о разделе Черноморского флота СССР перешел Украине, после этого он был продан КНР с целью переоборудования его в казино. Однако после получения корабля Пекин достроил его как авианосец и переименовал в "Ляонин".

"Корабль должен был стать одним из основных в СССР. После развала страны Украина предпочла его продать фактически за несколько бутылок водки, по цене металлолома. Учитывая сложившуюся ситуацию, предлагаю выкупить корабль у Китая, присвоить ему имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского и сделать флагманом Черноморского флота", - прокомментировал Каргинов свою инициативу.