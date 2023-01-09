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РИА Новости

В ЛДПР предложили выкупить у Китая авианосец и назвать в честь Жириновского

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Авианосец "Ляонин"
Авианосец "Ляонин".
Источник изображения: © AP Photo / Kin Cheung

Депутат Каргинов предложил выкупить у Китая авианосец и назвать в честь Жириновского

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по Дальнему Востоку и Арктике Сергей Каргинов (ЛДПР) предложил выкупить у Китая ранее проданный ему Украиной советский авианосец и переименовать его в честь Владимира Жириновского, обращение об этом на имя директора департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Алексея Овчинникова имеется в распоряжении РИА Новости.

Недостроенный авианесущий крейсер "Варяг" по договору о разделе Черноморского флота СССР перешел Украине, после этого он был продан КНР с целью переоборудования его в казино. Однако после получения корабля Пекин достроил его как авианосец и переименовал в "Ляонин".

"Корабль должен был стать одним из основных в СССР. После развала страны Украина предпочла его продать фактически за несколько бутылок водки, по цене металлолома. Учитывая сложившуюся ситуацию, предлагаю выкупить корабль у Китая, присвоить ему имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского и сделать флагманом Черноморского флота", - прокомментировал Каргинов свою инициативу.

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Страны
Китай
Россия
Украина
Персоны
Жириновский Владимир
Проекты
Авианосец
Арктика
ЧФ
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