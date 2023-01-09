Министр обороны Украины не исключил проведения дополнительной мобилизации в стране

По словам Алексея Резникова, на Украине еще не призвали то число людей, которое утвердил президент страны Владимир Зеленский

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на данный момент необходимости в дополнительной мобилизации нет, однако это может измениться в любой момент в зависимости от ситуации на линии соприкосновения.

По его словам, на Украине еще не призвали то число людей, которое утвердил президент страны Владимир Зеленский. "У нас на Украине объявлена мобилизация в феврале 2022 года, и она еще не завершена. Мы еще не призвали то количество людей, которое утверждено законом и президентом. Процесс идет в спокойном режиме. У нас нет такой большой потребности в людях, - приводит в пятницу его слова пресс-служба министерства. - Мы мобилизуем по необходимости, восполняя потери конкретных боевых бригад, находя специалистов для выполнения определенных задач. Но, конечно, ситуация на фронте может измениться <…> в любой момент. И тогда вопрос о дополнительной мобилизации будет приниматься отдельным решением".

Он также добавил, что сейчас Украина нуждается в "оружии, технике и оснащении".

25 февраля 2022 года Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине. Согласно документу, она проводилась в Киеве и всех областях страны в течение 90 дней. Затем Верховная рада неоднократно продлевала ее действие наряду с военным положением. Действующая мобилизация должна закончиться 19 февраля.