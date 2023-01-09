В ВС РФ заявили о готовности подразделений из состава РГВ к выполнению задач

Представитель Вооруженных сил России поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в развертывании, оказание помощи в обеспечении в части мероприятий, касающихся подготовки личного состава

МИНСК, 6 января. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил РФ из состава региональной группировки войск (РГВ) готовы к выполнению задач по предназначению.

Об этом в пятницу президенту Белоруссии Александру Лукашенко на полигоне в Брестской области доложил представитель ВС РФ.

"На данном этапе подразделения Вооруженных сил Российской Федерации готовы к выполнению задач по предназначению. Хотелось бы поблагодарить вас лично за оказанную помощь в развертывании, оказание помощи в обеспечении в части мероприятий, касающихся подготовки личного состава", - приводит его слова агентство БелТА.