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ТАСС

В ВС РФ заявили о готовности подразделений из состава РГВ к выполнению задач

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Представитель Вооруженных сил России поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в развертывании, оказание помощи в обеспечении в части мероприятий, касающихся подготовки личного состава

МИНСК, 6 января. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил РФ из состава региональной группировки войск (РГВ) готовы к выполнению задач по предназначению.

Об этом в пятницу президенту Белоруссии Александру Лукашенко на полигоне в Брестской области доложил представитель ВС РФ.

"На данном этапе подразделения Вооруженных сил Российской Федерации готовы к выполнению задач по предназначению. Хотелось бы поблагодарить вас лично за оказанную помощь в развертывании, оказание помощи в обеспечении в части мероприятий, касающихся подготовки личного состава", - приводит его слова агентство БелТА. 

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Белоруссия
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Минoбороны РФ
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