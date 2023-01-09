Лукашенко ознакомился с расположением российских воинских подразделений из состава региональной группировки войск

Минск. 6 января. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу на Обуз-Лесновском полигоне ознакомился с расположением российских воинских подразделений из состава совместной региональной группировки войск и пообщался с военнослужащими, сообщили в пресс-службе президента.

"Глава государства на полигоне ознакомился с расположением воинских частей и подразделений российских Вооруженных Сил, пообщался с солдатами и офицерами", - говорится в сообщении.

При этом общение с военнослужащими проходило без представителей СМИ.

Президент "пообщался с рядовым и командным составом частей и соединений российской части региональной группировки войск. Гражданских, т.е. журналистов, попросил покинуть палатку", отмечается в сообщении.

В пятницу Лукашенко прибыл на 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский под Барановичами в Брестской области Белоруссии, где размещена российская часть совместной группировки войск.

Как сообщалось, 10 октября Лукашенко сообщил о том, что договорился с главой РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск "в связи с обострением на западных границах Союзного государства".

В Минобороны Белоруссии подчеркивали, что группировка развертывается "для обеспечения паритета в области военной безопасности и поддержания мира в Беларуси", "в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Беларуси для снижения военной активности в приграничных районах".