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Интерфакс-АВН

В Минске сообщили о прибытии очередного эшелона с военной техникой для региональной группировки войск Белоруссии и России

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Эшелон с российскими десантниками 217-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ, которые прибыли для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси, осуществляет разгрузку на железнодорожной станции
Эшелон с российскими десантниками 217-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ, которые прибыли для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси, осуществляет разгрузку на железнодорожной станции "Брест-Южный". © Фото: Дмитрий Белецкий 25.01.2022 https://t.me/modmilby/10874.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Минск. 6 января. ИНТЕРФАКС - В Минобороны Белоруссии сообщили о прибытии очередного эшелона с военной техникой, входящей в состав региональной группировки войск Белоруссии и России.

"В рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации. Сегодня в Республику Беларусь прибыл очередной эшелон с военной техникой, входящей в состав РГВ (с)", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства республики.

На кадрах, опубликованных пресс-службой, показаны военные тентованные грузовики марок КАМАЗ и Урал.

Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на Обуз-Лесновский полигон в Брестской области, где заслушал доклады о завершении боевого слаживания частей и соединений региональной группировки войск Белоруссии и России. Как доложил главе Белоруссии представитель ВС РФ, соединения Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями ВС Белоруссии провели на полигонах республики "учения, командно-штабные тренировки в рамках проведения тренировок союзных сил".

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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
ГАЗ Группа
КАМАЗ
Минoбороны РФ
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