Al-Ittihad: место России в новом миропорядке зависит от итогов СВО

Место России в новом миропорядке будет зависеть от итогов украинского конфликта, пишет автор статьи в эмиратском издании "Аль-Иттихад". По его мнению, только однозначный успех СВО может позволить России закрепиться на равных позициях с Китаем и США.

д-р Ахмед Юсуф Ахмед (د. أحمد يوسف أحمد)

Я обычно не люблю писать о годе прошедшем и годе грядущем, потому что не рассматриваю год как объективную единицу времени со своими специфическими чертами. Новый виток событий может начаться во второй половине года и завершиться в первой половине следующего. Тут надо отметить, что 2022 год решил отличиться: он начался со слухов о возможной конфронтации между Россией и Западом, которая фактически разразилась 24 февраля. Причиной стали попытки западного альянса во главе с Соединенными Штатами "задушить" Россию и расширить присутствие НАТО вблизи её границ. В него вошли все члены бывшего "Варшавского договора", который представлял собой юридическое и военное воплощение Восточного блока во главе с Советским Союзом, а также три бывшие советские республики: Латвия, Литва и Эстония. На этот раз расширение НАТО должно было произойти за счет Украины, бывшей советской республики с очень особенной для России историей. После того, как попытки Москвы отговорить Запад от "аннексии" Украины не увенчались успехом, она начала специальную военную операцию, пытаясь силой добиться того, чего не удалось достичь дипломатией.

События, произошедшие в прошлом году, запустили процесс формирования нового мирового порядка, а точнее, стали проверкой баланса сил. Начало было положено много лет назад, когда американцы вторглись в Ирак, но так и не могли достичь поставленных целей, кроме свержения режима Саддама Хусейна. Тот же самый результат повторился во время вторжения США в Афганистан. Оно произошло за несколько месяцев до их прихода в Ирак и завершилось в 2021 году выводом американских войск, что многие восприняли как поражение. Россия, в свою очередь, не теряла времени даром. Она восстановила свою военную мощь и экономику, вернувшись на международную арену в качестве сверхдержавы, о чем свидетельствует присоединение Крыма в 2014 году. Напомним, что полуостров изначально был частью России и был передан Украине только в 1954 году. Здесь следует также упомянуть о российской военной операции в Сирии, начатой в 2015 году, которая оказала сильное влияние на изменение баланса сил в регионе.

Китай тоже не отстает от России, продолжая свое неустанное "восхождение на вершину". Путин и Си Цзиньпин не случайно встретились в Пекине за несколько дней до начала военной операции на Украине и приняли совместное заявление, которое можно считать "манифестом" нового мирового порядка. Они отвергли концепцию однополярного мира и выступили за формирование многополярности, основанной на ценностях, отличных от западных. Казалось, что военная операция, начатая 24 февраля, была переводом на "военный язык" того, что было сказано в заявлении.

Соединенные Штаты прекрасно осознают значение российской спецоперации и последствия её успеха. Они поддержали Украину и, таким образом, смогли достичь своего рода баланса, что вызвало вопросы о дальнейшем развитии этого конфликта. Есть вероятность, что в новом году он завершится, но не через урегулирование, так как достичь его крайне сложно из-за непреодолимых противоречий между сторонами, а путем снижения интенсивности боев и экономической поддержки. Это может открыть двери для внутренних преобразований, ведущих к улучшению условий для завершения конфликта.

Как бы мы ни хотели скорейшего урегулирования, необходимо отметить, что место России в новом миропорядке будет зависеть от итогов украинского конфликта. Если она выиграет, то станет третьим полюсом наравне с Китаем и Соединенными Штатами, если нет, то займет рядом с Китаем место, аналогичное тому, что занимает Европа рядом с Америкой.