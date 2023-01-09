Медведев: для Москвы лишь "меньше проблем" от отказа Киева прекращать огонь на Рождество

Замглавы Совета безопасности заявил, что ему жаль людей, лишившихся возможности сходить в церковь

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Киев, отказавшись от предложенного Москвой рождественского перемирия, отверг "руку христианского милосердия". Однако, добавил он, для российских военных в этой ситуации "меньше проблем и лукавства".

"Украинцам была протянута рука христианского милосердия на великий праздник. Их руководители ее отвергли. Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ <...> прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства", - написал политик в пятницу в своем Telegram-канале.

Медведев заметил, что ему жаль людей, лишившихся возможности сходить в церковь. "А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу", - констатировал он. Как считает замглавы Совбеза, на этом и основана "дрессура" Киева Западом - и она будет продолжена.

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Позже министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. В свою очередь власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.