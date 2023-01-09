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ТАСС

Министр обороны Украины заявил о плохой дисциплине в ВСУ

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Министр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников.
Источник изображения: Thomas Lohnes/ Getty Images

По словам Алексея Резникова, именно из-за проблем с дисциплиной в армии военное руководство предложило закон об усилении ответственности для военнослужащих

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Украинский министр обороны Алексей Резников признал, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) есть проблемы с дисциплиной, и объяснил это действиями подстрекателей, якобы связанных с РФ.

По его словам, именно из-за проблем с дисциплиной в армии военное руководство предложило закон об усилении ответственности для военнослужащих. "Это была инициатива военных, потому что есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной и этим пользуются некоторые люди, злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности. То есть, принцип неотвратимости наказания не работал", - цитирует в пятницу Резникова издание "Страна".

13 декабря Верховная рада Украины приняла закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и другие законодательные акты об особенностях несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке. Он предусматривает усиление уголовной ответственности для военных, в частности за самовольное оставление воинской части, места службы или поля боя, дезертирство, неисполнение приказов. Закон вызвал общественный резонанс. 15 декабря была зарегистрирована электронная петиция с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому ветировать закон. Всего за сутки она набрала свыше 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения президентом. А 19 декабря главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный призвал Зеленского подписать закон. 

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