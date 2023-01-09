Минобороны Китая прокомментировало появление эсминца ВМС США в Тайваньском проливе

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ВС КНР расценивают появление ракетного эсминца ВМС США типа «Арли Бёрк» в Тайваньском проливе как очередную провокацию со стороны Штатов. С таким заявлением выступил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

По его словам, эскадренному миноносцу было вынесено предупреждение со стороны китайских военных, которые не переставали следить за его перемещениями, а потому, ситуация находилась под строгим контролем.

Отметим, что пресс-служба Седьмого флота ВМС США сообщила о проходе своего эсминца USS Chung-Hoon через Тайваньский пролив с целью демонстрации Штатов своей приверженности к сохранению «безопасности и стабильности» в Индо-Тихоокеанском регионе. Как подчеркнули тогда в американском ведомстве, проходил боевой корабль в международных водах. Это притом, что США де-юре не признают независимость Тайваня. О каких же в таком случае международных водах может идти речь? В Минобороны Китая напомнили США об этом.

Напомним, что это не первое предупреждение США, сделанное Китаем. Как заявляли ранее в китайском оборонном ведомстве, Вашингтон сам накаляет ситуацию ввиду поставок противотанковых систем минирования Volcano Тайбэю. В то же время официальный представитель минобороны КНР Тань Кэфэй донёс позицию своей страны касательно того, что Соединённые Штаты, что вся их игра с огнём, до добра не доведут.

Из-за участившихся провокаций США вокруг Тайваня председатель КНР Си Цзиньпин на прошедшем в конце прошлого года съезде Коммунистической партии Китая (КПК) заявил о том, что руководство страны будет и в дальнейшем прилагать усилия для решения тайваньского вопроса дипломатическим путём, не исключив, однако, применения силы в отношении острова для его возвращения.