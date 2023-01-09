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Военное обозрение

Немецкое правительство приняло решение поставить Украине боевые машины пехоты Marder

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Источник изображения: topwar.ru

Германия поставит Украине боевые машины пехоты Marder, такая информация появилась на украинских интернет-ресурсах и в прессе после официального заявления немецкого правительства. О количестве предполагаемой к передаче техники данных нет.

В Киеве заявляют о намерении Германии передать ВСУ неназванное количество боевых машин пехоты Marder, такое решение было принято в ходе телефонного разговора немецкого канцлера Олафа Шольца и американского президента Джо Байдена, состоявшегося накануне, 5 января 2023 года. Одновременно Берлин передает Киеву одну батарею ЗРК Patriot.

Президент Байден и канцлер Шольц выразили общую решимость оказывать Украине необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько это потребуется. Для этого США намерены предоставить Украине БМП типа Bradley, а Германия - БМП типа Marder

- сообщает Украина.ру.

На сайте Бундесвера, где приводится заявление правительства ФРГ, эти данные подтверждаются, Берлин действительно принял решение поставить Киеву БМП Marder, пока без подробностей. Кроме того, Германия проведет обучение украинских военных применению немецких бронемашин.

Соединенные Штаты намерены предоставить Украине бронетранспортеры типа Bradley, а Германия намерена поставить бронетранспортеры типа Marder. Обе страны планируют обучить украинские вооруженные силы соответствующим системам

- сообщает пресс-служба Бундесвера.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Bradley
Patriot ЗРК
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