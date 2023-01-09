Инструкторы из России подготовят тысячу специалистов для армии Таджикистана

Российские инструкторы подготовят тысячу специалистов для армии Таджикистана в 2023 году
ТАДЖИКИСТАН, 6 янв – РИА Новости. Российские военные инструкторы 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, в 2023 году подготовят 1 тысячу специалистов для вооруженных сил республики, сообщили в пятницу в пресс-службе Центрального военного округа.
После трехмесячных курсов обучающиеся проведут контрольные стрельбы из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов.
Двести первая военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. База располагается в двух городах Таджикистана – Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.