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РИА Новости

Инструкторы из России подготовят тысячу специалистов для армии Таджикистана

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Открытие "Армейских международных игр - 2016"
Открытие "Армейских международных игр - 2016".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Российские инструкторы подготовят тысячу специалистов для армии Таджикистана в 2023 году

ТАДЖИКИСТАН, 6 янв – РИА Новости. Российские военные инструкторы 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, в 2023 году подготовят 1 тысячу специалистов для вооруженных сил республики, сообщили в пятницу в пресс-службе Центрального военного округа.

"Подготовка будет проводиться сразу на двух полигонах - Ляур и Самбули - по 14 военным специальностям: механик-водитель и наводчик-оператор танка Т-72, командир расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", наводчик самоходного артиллерийского орудия 2С1 "Гвоздика", наводчик бронетранспортера БТР-80, наводчик-оператор боевой машины пехоты БМП-2, разведчик, гранатометчик и другие", - сообщили в округе.

После трехмесячных курсов обучающиеся проведут контрольные стрельбы из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов.

Двести первая военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. База располагается в двух городах Таджикистана – Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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Страны
Россия
Таджикистан
Продукция
БМП-2
БТР-80
Гвоздика
Град РСЗО
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
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