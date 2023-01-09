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РИА Новости

Минобороны России показало кадры слаживания экипажей новейших танков

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МО России показало кадры слаживания экипажей новейших танков Т-90М в зоне спецоперации

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Минобороны России опубликовало в пятницу кадры боевого слаживания экипажей модернизированных танков Т-90М "Прорыв", поступивших на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации.

На кадрах показаны маневры танковых отделений на полигоне, преодоление препятствий, высокоточная стрельба из основного орудия, огонь из 12,7-мм пулеметов.

"Лучшие имеющие боевой опыт экипажи совершенствуют навыки огневой подготовки и управления боевой машиной. Военнослужащие отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка с использованием современной системы управления огнем как из закрытых позиций, так и с открытых - прямой наводкой", - уточнили в Минобороны.

Огонь танков корректируют с беспилотников. После завершения боевого слаживания экипажи приступят к выполнению боевых задач спецоперации.

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Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
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