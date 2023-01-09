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РИА Новости

Кадыров: более девяти тысяч бойцов прошли обучение в университете спецназа

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Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Кадыров: более девяти тысяч бойцов прошли обучение в университете спецназа в Гудермесе

ГРОЗНЫЙ, 5 янв — РИА Новости. Более 9 тысяч бойцов прошли обучение в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе с начала спецоперации на Украине, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Российский университет спецназа за время проведения специальной военной операции стал своего рода магнитом, который притягивает к себе настоящих патриотов Отечества... На сегодняшний день в учебном центре уже прошли обучение свыше 9000 бойцов, и это далеко не предел всех возможностей", - написал Кадыров в телеграм-канале.

Он добавил, что в университете спецназа созданы лучшие условия для подготовки добровольцев, а процесс обучения постоянно совершенствуется на основе полученного опыта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Рамзан Кадыров
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