Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе.

Кадыров: более девяти тысяч бойцов прошли обучение в университете спецназа в Гудермесе

ГРОЗНЫЙ, 5 янв — РИА Новости. Более 9 тысяч бойцов прошли обучение в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе с начала спецоперации на Украине, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Российский университет спецназа за время проведения специальной военной операции стал своего рода магнитом, который притягивает к себе настоящих патриотов Отечества... На сегодняшний день в учебном центре уже прошли обучение свыше 9000 бойцов, и это далеко не предел всех возможностей", - написал Кадыров в телеграм-канале.

Он добавил, что в университете спецназа созданы лучшие условия для подготовки добровольцев, а процесс обучения постоянно совершенствуется на основе полученного опыта.