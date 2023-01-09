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ТАСС

Великобритания и ФРГ обсуждают с союзниками вопрос передачи танков Украине

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Источник изображения: © AP Photo, Gonzalo Fuentes, Pool Photo via AP

Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что Берлин также "взаимодействует с партнерами, чтобы понять, какая именно военная поддержка требуется Киеву"

ЛОНДОН, 5 января. /ТАСС/. Великобритания и ФРГ вместе со своими союзниками прорабатывают вопрос о передаче Украине танков. Об этом в ходе совместной пресс-конференции в Лондоне заявили журналистам главы МИД Соединенного Королевства и Германии Джеймс Клеверли и Анналена Бербок.

"Мы продолжим обсуждать с украинцами, что им нужно для следующего этапа их самообороны, а также работать с нашими международными партнерами над тем, чтобы предоставить необходимое, - сказал Клеверли, отвечая на вопрос о том, планирует ли королевство передавать Киеву танки. - Танки вполне могут быть частью этого. Вопрос о том, откуда они будут, и кто из союзников их предоставит, безусловно, один из тех, над которыми мы работаем в тесной координации друг с другом".

Бербок, отвечая на тот же вопрос, подчеркнула, что Берлин также "взаимодействует с партнерами, чтобы понять, какая именно военная поддержка требуется Украине".

Как сообщается в распространенном ранее в четверг совместном заявлении по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца, администрация Соединенных Штатов намерена поставить Украине американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а Германия - БМП Marder.

Киев со своей стороны хочет получить тяжелые танки Leopard 2, но Берлин пока отказывался их поставлять. По данным издания, официальное решение может быть принято Германией после согласования с США и Францией.

В среду агентство Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Франция собирается отправить Украине колесные танки AMX-10 RC. 

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Страны
Великобритания
Германия
США
Украина
Франция
Продукция
Bradley
Leopard-2
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